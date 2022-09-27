إعصار «نورو» يضرب فيتنام.. حظر تجول وإجلاء 800 ألف من السكان

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت السلطات الفيتنامية، حظر تجول وأجلت أكثر من 800 ألف شخص، مع اقتراب الإعصار نورو، وفق وكالة الأنباء الفيتنامية.

وأصدرت السلطات أوامر للمقيمين بالقرب من الساحل باللجوء إلى ملاذات آمنة، اضافة إلى إغلاق المدارس والفعاليات العامة، والرحلات الجوية في خمسة مطارات إقليمية، وتوقفت خدمة القطارات لحين انتهاء الإعصار.

الإعصار تصاحبه رياح قوية بسرعة 180 كيلو مترا في الساعة

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أن الاعصار نورو تصاحبه رياح قوية بسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترا في الساعة.

وتم نقل نحو 80 ألف شخص إلى ملاجئ طارئة عبر جزيرة لوزون الرئيسية، حيث غمرت المياه العديد من القرى.

وضع 270 ألف جندي في حالة تأهب

وأجبر الإعصار سلطات المطارات في فيتنام على الإغلاق، مما تسبب في اضطراب حركة السفر، فقد أغلقت هيئة الطيران الفيتنامية تسعة مطارات في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الداخلية والدولية.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين، في اجتماع طارئ لمواجهة الكوارث عقده اليوم، “لم يتبق لدينا الكثير من الوقت.. العاصفة تشتد، ولذا يجب أن تكون استجاباتنا أقوى وأسرع”.. مضيفا: “يجب أن يتم الإجلاء في أسرع وقت ممكن حيث أن حياة المواطنين وممتلكاتهم تقع على رأس الأولويات”.

وقالت الحكومة، في بيان، “إنه تم وضع حوالي 270 ألف جندي في حالة تأهب تحسبا لوصول الإعصار”، فيما قالت وكالة الأرصاد الجوية “إنه من المتوقع أن تكون المناطق الأكثر تضررا هى مقاطعتى “كوانج نجاي” و”كوانج نام” وسط البلاد”.

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