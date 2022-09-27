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الجوازات: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من (10) أعوام فأكثر

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الجوازات: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من (10) أعوام فأكثر

الجوازات: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من (10) أعوام فأكثر

الجوازات: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من (10) أعوام فأكثر
٠٥:١٧:٢٧ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-واس:

أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر (10) أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة).

وأوضحت أن ذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.

ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني (سبل)، منوهة بأهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

الكلمات الدلالية:
استخراج جواز البصمة والصورة الجوازات السعودية جواز سفر التابعين

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