وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية «معادن» في عدة مدن

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أعلنت شركة التعدين العربية “معادن” عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مهندس الصك الأول

ـ مشرف منطقة الجبس

ـ مهندس أول عمليات الطاحونة

ـ عامل ، رول شوب

ـ أخصائي أول التميز التشغيلي

ـ مهندس رئيسي مراقبة الجودة

ـ مشغل أول، إعادة التدوير

ـ عامل إعادة التدوير

ـ مهندس رئيسي غرفة فنية

ـ محلل المالية

ـ مدير فئة خدمات التشغيل والصيانة

ـ مدير المشتريات

ـ أخصائي أول إعداد التقارير الخارجية

ـ مشرف أمن

ـ رئيس قسم المواد الخام

ـ مدير الخدمات العامة

ـ مدير خدمات التعدين

ـ مهندس أول كهربائي

ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)

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