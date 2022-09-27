عاجل.. السويد ترصد انفجارات تحت سطح البحر في مواقع تسريب “نورد ستريم”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السويد، أنها رصدت اليوم انفجارات تحت سطح البحر في مواقع تسريب “نورد ستريم”.

وأوضحت هيئة مسح الزلازل السويدية، أنها رصدت انفجارات قوية تحت سطح البحر في مناطق محيطة بخط أنابيب نورد ستريم، تزامنًا مع رصد تقلص تدفقات الغاز.

تسرب غاز في موقعين للخط في بحر البلطيق

وصباح اليوم، حذرت الإدارة البحرية السويدية، من عملية تسريب في خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″، في المياه السويدية والدنماركية، مؤكدة أن تسرب غاز في موقعين من خط أنابيب “نورد ستريم 1” في بحر البلطيق.

تسريب في مشروع نورد ستريم 2

فيما أصدرت الإدارة البحرية السويدية تنبيهًا بخصوص حدوث تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1 في المياه السويدية والدنماركية، وذلك بعد فترة وجيزة من اكتشاف تسريب في مشروع نورد ستريم 2 القريب.

فقاعات الغاز المتسرب وصلت إلى سطح المحيط

وقالت هيئة الطاقة الدنماركية: إن فقاعات الغاز المتسرب من “نورد ستريم” وصلت إلى سطح المحيط في مساحة قطرها، مشيرة إلى أن حجم الغاز المتسرب من “نورد ستريم” يشير إلى أن الضرر في خط الأنابيب “كبير جدًا”.

تحليل التأثير المناخي المتوقع لتسريب الغاز

وأكدت المفوضية الأوروبية، أنه لا تأثير على الوضع الأمني نتيجة تسريب خط أنابيب “نورد ستريم”، وأنها تعمل على تحليل التأثير المناخي المتوقع لتسريب الغاز.

وأشارت الشركة المشغلة لـ”نورد ستريم”، إلى أن الدمار الذي لحق بالخط غير مسبوق، ومن المستحيل حاليًا إحصاء الأضرار الناجمة عن ذلك.

في الوقت نفسه، أعلنت الرئاسة الروسية، أن الحادث الذي وقع في خط أنابيب “نورد ستريم”، وضع غير مسبوق ويتطلب التحقيق.

اقرأ أيضًا:

السويد تُحذر من حدوث تسريب للغاز من خط “نورد ستريم 1”