تراجع طفيف.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بأسواق المملكة انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 197.97 ريال، أي ما يعادل 52.62 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 182.58 ريال / 48.42 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 173.23 ريال/ 46.04 دولار.

عيار 24

197.97 ريال (52.62 دولار)

عيار 22

181.48 ريال (48.23دولار)

عيار 21

173.23 ريال (46.04 دولار)

عيار 18

148.48 ريال (39.46 دولار)

عيار 14

115.48 ريال (30.69 دولار)

عيار 12

98.99 ريال (26.31 دولار)

أوقية الذهب

6,157 ريال (1,636دولار)

الجنيه الذهب

1,386 ريال (368.33دولار)

كيلو الذهب

197,973 ريال (52,617 دولار)

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