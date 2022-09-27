صندوق الاستثمارات العامة يُعيّن بنوكًا لأول إصدار من السندات الخضراء

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عين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، اليوم الثلاثاء، بنوكًا لترتيب أول إصدار له من السندات الخضراء مقومة بالدولار الأمريكي ومتعددة الشرائح.

ما هي السندات الخضراء؟

و”السندات الخضراء” يتم استخدام المبالغ الناتجة عن طرحها في المشاريع الخضراء أو صديقة البيئة.

وبحسب ما نقلته فضائية “العربية”، فقد عين صندوق الاستثمارات العامة، لتلك المهمة بنكي “سيتي” و”جي بي مورجان” لترتيب إصداره الأول من السندات الخضراء.

ووفق المصدر ذاته، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيكون الأول في العالم الذي يصدر سندات خضراء.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إن المملكة ستعلن قريبًا إصدارات جديدة من السندات الخضراء، لتكون إحدى قنوات التمويل الرئيسة.

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