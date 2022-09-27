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اتهم ترامب والصين بازدرائه.. مدير الصحة العالمية مُهدد بالقتل ويطلب الحماية

اتهم ترامب والصين بازدرائه.. مدير الصحة العالمية مُهدد بالقتل ويطلب الحماية

اتهم ترامب والصين بازدرائه.. مدير الصحة العالمية مُهدد بالقتل ويطلب الحماية
٠٤:٣٠:٠٦ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه يتلقى رسائل كثيرة من جهات عدة تتضمن تهديدات بقتله وإنهاء حياته.

وقال تيدروس في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست”: “هناك العديد من الرسائل تهدد حياتي، تهديدات تصل بشكل مباشر عبر الرسائل النصية القصيرة. ليس لدي أدنى فكرة حول كيفية حصولهم على رقمي”.

فريق حراسة

وذكر أنه اضطر إلى تثبيت جهاز إنذار في منزله، مضيفًا أنه يواجه دعوات متزايدة من موظفي مكتبه لاستخدام فريق حراسة بشكل دائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيدروس، عالم المناعة من إثيوبيا، البالغ 57 عامًا من العمر، تعرض بصفته قائد منظمة الصحة العالمية طوال فترة الوباء، لانتقادات من جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والصين.

وكان تيدروس قد تعرض إلى موقف شديد القسوة من حكومة بلاده؛ حيث استولت السلطات الإثيوبية عام 2020، على منزل كان استأجره في العاصمة أديس أبابا، بعد تصريحات انتقد فيها طريقة تعامل الحكومة مع أزمة إقليم تيجراي، مسقط رأسه.

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الكلمات الدلالية:
أدهانوم غيبريسوس الصحة العالمية جائحة كورونا عالم المناعة منظمة الصحة العالمية

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