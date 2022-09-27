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عاجل.. تحذير مهم من «التجارة» بشأن الحسابات البنكية الشخصية
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عاجل.. تحذير مهم من «التجارة» بشأن الحسابات البنكية الشخصية

عاجل.. تحذير مهم من «التجارة» بشأن الحسابات البنكية الشخصية

عاجل.. تحذير مهم من «التجارة» بشأن الحسابات البنكية الشخصية
٠٤:٢٣:٣٦ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل –  فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، من خطورة الإفصاح عن معلومات الحسابات البنكية الشخصية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الوزارة موجهة حسابها للمواطنين والمقيمين وغيرهم: “لا تتجاوب مع الرسائل التي تتطلب الإفصاح عن معلوماتك الشخصية”.

وكان الخبير التقني، سليمان الدلالي، قد دعا إلى أن تكون كلمات السر للحسابات المختلفة سواء البنكية أو غيرها قوية، وقال إنه كلما كانت كلمة السر ضعيفة كلما كان سهل اختراقها وتخمينها.

وأوضح “الدلالي” خلال لقاء في برنامج “ياهلا” أن الكثير من الأشخاص يقومون باختيار كلمات سر ضعيفة جدًا ويسهل تخمينها.

اختراق وسرقة عشرات الملايين

وخلال الأيام الماضية، تم اختراق وسرقة عشرات الملايين من كلمات المرور للمستخدمين على عدد من المنصات الشهيرة، وتسريبها على شبكة الدارك ويب، حيث شهدت خدمة البث التلفزيونية الشهيرة boxset سرقة وتسريب 15 مليون كلمة مرور، في أكبر اختراق لمنصات البث.

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الكلمات الدلالية:
التجارة الحسابات الحسابات الشخصية معلومات الحسابات الشخصية وزارة التجارة

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