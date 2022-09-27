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إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا

إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا

إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا
٠٤:٠٩:٠٧ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت رئيس الإدارة الروسية في خيرسون، أن غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا.

بوتين: روسيا تريد إنقاذ سكان المناطق الأوكرانية

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تريد إنقاذ سكان المناطق الأوكرانية من خلال استفتاءات ضمها، لافتًا إلى أن العقوبات على روسيا لها تأثير سلبي للغاية على الدول النامية.

وشدد وزير الخارجية الأوكراني، أنه على الاتحاد الأوروبي سرعة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب استفتاءات الضم.

أوروبا: قادرون على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا ستفرض عقوبات على منظمي استفتاءات الضم في أوكرانيا، وأن مصانع دول الاتحاد قادرة على إنتاج المزيد من الأسلحة وسنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وأنه يجب أن تؤخذ تهديدات بوتين بشأن أوكرانيا على محمل الجد.

روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا

وفي بيان لها، أعلنت الرئاسة الروسية، أنها مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا لكن الوضع والظروف تتغير بينما يظل مبدأ أهداف العملية العسكرية.

في الوقت نفسه، نقلت “نيويورك تايمز” عن مصادر في الجيش الأوكراني، أن أنظمة “هيمارس” الأمريكية لم تساعد كثيرًا في معارك دونباس، مؤكدة أن القوات الروسية أعادت توزيع مستودعات الذخيرة لجعلها أقل عرضة للهجمات.

اقرأ أيضًا:

رويترز: معارك عنيفة بين الروس والأوكرانيين في مناطق يجري فيها الاستفتاء

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الاستفتاء بأوكرانيا بوتين خيرسون روسيا

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