أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
تواصل ـ فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 27 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.6182.
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9456
دينار كويتي 12.0715
ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.0466
فرنك سويسري 3.7841
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