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الصندوق الصناعي يطلق تقريره الأول بشأن تمكين التنمية المستدامة في المملكة

الصندوق الصناعي يطلق تقريره الأول بشأن تمكين التنمية المستدامة في المملكة

الصندوق الصناعي يطلق تقريره الأول بشأن تمكين التنمية المستدامة في المملكة
٠٣:٢٢:٥٠ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تحت عنوان “تمكين التنمية الصناعية المستدامة في المملكة”، أطلق صندوق التنمية الصناعية، تقريره الأول للاستدامة بهدف إيضاح جهود وممارسات الصندوق فيما يخص الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات.

انعكاس إيجابي على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة

وأوضح أن التقرير كشف كل ما يخص الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، مع أمثلةٍ لتطبيقات عددٍ من عملائه لهذه المعايير، التي من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة.

وفي التقرير استعرض الصندوق الصناعي مدى التزامه منذ إنشائه وحتى الآن بعدد من الموضوعات الهامة ابتداءً بالاستدامة البيئية، مثل:

1 – التغير المناخي.

2 – الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المائية وغيرها.

وكشف الصندوق خلال التقرير، ممارساته الساعية لتعزيز الأثر المجتمعي من خلال التأثير الإيجابي عبر السياسات والإجراءات الداخلية الخارجية، التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعظيم إمكانات المجتمع السعودي، من خلال الفرص التعليمية والوظيفية سعياً وتحقيقاً للأهداف الوطنية.

وأشار التقرير إلى رحلة الصندوق نحو حوكمة أعماله المدعومة بمبادئ حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر، والمصممة لضمان النمو المستدام في الصندوق والقطاعات المستهدفة.

تلبيةً لاحتياجات كل الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية

وأكد أن إصدار التقرير يأتي نظراً لما له من أهمية كبيرة في توفير مبادئ التنمية المستدامة، تلبيةً لاحتياجات كل الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية والمجتمع السعودي في المملكة، داعيًا المهتمين والعاملين في القطاع الصناعي والراغبين بالاستزادة وقراءة التقرير، إلى زيارة موقعه الإلكتروني.

والصندوق الصناعي عضو في مجلس الاستدامة الذي أنشأته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العام 2021م، ويوفر منصة تعاونية للتشاور في قضايا الاستدامة ذات التأثير الإيجابي على القطاعات الصناعية والمجتمع المحلي بشكل عام.

الكلمات الدلالية:
التنمية المستدامة القطاع الصناعي حوكمة الشركات صندوق التنمية الصناعية

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