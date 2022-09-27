اضطراب القلق العام.. أسبابه وأعراضه وطرق العلاج

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كشفت مدينة الملك سعود الصحية، عن أن اضطراب القلق العام؛ يمكن أن يسبب أعراضًا نفسية وجسدية ويختلف من شخص لآخر، لكنه يشمل 4 أعراض رئيسة:

ـ الشعور بالقلق أو التوتر.

ـ الدوخة.

ـ خفقان القلب.

ـ مواجهة صعوبة في التركيز أو النوم.

الفرق بين القلق واضطراب القلق العام

القلق هو شعور بعدم الارتياح، مثل التوتر أو الخوف، يمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا، وقد يعترض أي شخص.

أما اضطراب القلق العام فهو حالة طويلة الأمد تجعلك تشعر بالقلق حيال مجموعة واسعة من المواقف والقضايا، بدلاً من حدث واحد محدد، ويمكن أن يسبب أعراضًا نفسية (عقلية) وجسدية.

ما الذي يسبب اضطراب القلق العام؟

قد يكون بسبب:

ـ فرط النشاط في مناطق الدماغ التي تشارك في المشاعر والسلوك.

ـ خلل في المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والنورادرينالين، والتي تشارك في التحكم في المزاج وتنظيمه.

ـ الجينات التي ترثها من والديك – يُقدر أنك أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق العام بخمس مرات إذا كان لديك قريب مقرب مصاب بهذه الحالة.

ـ وجود تاريخ من التجارب المجهدة أو المؤلمة، مثل العنف المنزلي أو إساءة معاملة الأطفال أو التنمر.

ـ الإصابة بحالة صحية مؤلمة طويلة الأمد، مثل التهاب المفاصل.

طرق العلاج وتشمل:

ـ العلاجات النفسية: يمكنك الحصول على علاجات نفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT).

ـ الأدوية: مثل نوع من مضادات الاكتئاب يسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs).

ـ مع العلاج، يمكن للعديد من الأشخاص التحكم في مستويات القلق لديهم.

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