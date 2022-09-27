«الغذاء والدواء» تضبط 10 أطنان من الأغذية الفاسدة بمنشأة في جدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، ضبط 10 أطنان من مواد فاسدة بمنشأة في مدينة جدة.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الغذاء والدواء تضبط مواد فاسدة

وقالت الهيئة إنها “رصدت منشأة غذائية في جدة تقوم بتعبئة وتغليف منتجات تحت ظروف سيئة مما أدى لتلفها وفسادها”.

وأضافت أنه “تم ضبط المخالفة وحجز جميع المنتجات المقدّرة بنحو 10 أطنان وإيقاف خطوط الإنتاج، وجاري إكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة”.

وتؤكد وزارة التجارة مرارًا التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

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