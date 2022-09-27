الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
” إدوارد سنودن”.. 10 معلومات عن أشهر جاسوس أمريكي بعد منحه الجنسية الروسية
اتهم ترامب والصين بازدرائه.. مدير الصحة العالمية مُهدد بالقتل ويطلب الحماية
عاجل.. تحذير مهم من «التجارة» بشأن الحسابات البنكية الشخصية
إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا
بالأسماء والأرقام.. أبرز اللوحات المميزة المعروضة في المزاد الإلكتروني
توضح مهم من “العدل” بشأن إدخال فاتورة ضريبة التصرفات العقارية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الغذاء والدواء» تضبط 10 أطنان من الأغذية الفاسدة بمنشأة في جدة

«الغذاء والدواء» تضبط 10 أطنان من الأغذية الفاسدة بمنشأة في جدة

«الغذاء والدواء» تضبط 10 أطنان من الأغذية الفاسدة بمنشأة في جدة
٠٣:٤٧:٢٩ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل –  فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، ضبط 10 أطنان من مواد فاسدة بمنشأة في مدينة جدة.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الغذاء والدواء تضبط مواد فاسدة

وقالت الهيئة إنها “رصدت منشأة غذائية في جدة تقوم بتعبئة وتغليف منتجات تحت ظروف سيئة مما أدى لتلفها وفسادها”.

وأضافت أنه “تم ضبط المخالفة وحجز جميع المنتجات المقدّرة بنحو 10 أطنان وإيقاف خطوط الإنتاج، وجاري إكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة”.

الصورة

وتؤكد وزارة التجارة مرارًا التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

اقرأ أيضًا:

«التجارة» تشهِّر بمخالف ارتكب الغش التجاري في عرض منتجات غذائية فاسدة

 

الكلمات الدلالية:
أغذية فاسدة الدواء الغذاء الغذاء والدواء ضبط أغذية فاسدة غذاء فاسد

مواد ذات صلة

المزيد
جدل على «تويتر» حول توصية في «الشورى» بإطلاق أسماء أعضائه على الشوارع

جدل على «تويتر» حول توصية في «الشورى» بإطلاق أسماء أعضائه على الشوارع

١٢:٠١ م، الأربعاء، ٠٣ فبراير ٢٠١٦
قريبا.. مستشفى القنفذة تفتتح قسما لـ«الدرن» لإنهاء التحويل للطائف

قريبا.. مستشفى القنفذة تفتتح قسما لـ«الدرن» لإنهاء التحويل للطائف

٠٩:٠٩ ص، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠١٧
الداخلية: إحباط محاولة تهريب مواد شديدة الانفجار وصواعق قادمة من البحرين (صور)

الداخلية: إحباط محاولة تهريب مواد شديدة الانفجار وصواعق قادمة من البحرين (صور)

١٠:٠٨ م، الجمعة، ٠٨ مايو ٢٠١٥
إغلاق «حسابات» عرضت 45 ألف إعلان لسلع مغشوشة عبر مواقع التواصل

إغلاق «حسابات» عرضت 45 ألف إعلان لسلع مغشوشة عبر مواقع التواصل

١٢:٠٥ ص، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *