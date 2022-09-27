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بالفيديو.. كيف تبني مسجدًا بـ 12 ريالاً فقط؟
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بالفيديو.. كيف تبني مسجدًا بـ 12 ريالاً فقط؟

بالفيديو.. كيف تبني مسجدًا بـ 12 ريالاً فقط؟

بالفيديو.. كيف تبني مسجدًا بـ 12 ريالاً فقط؟
٠٢:٤٦:١٢ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد يأسر القلوب، لن تصدق عينيك، هل كل هذا الجامع بني بـ 12 ريالاً فقط؟ نعم فهو مشروع نوعي ومتميز تعتني به جمعية مساجد الطرق عبر الصدقة الشهرية للمتطوعين بـ 12 ريالاً فقط.

وفي فيديو نشرته الجمعية، يكشف عن ضخامة المسجد، ومنشآته الآثرة الفخمة، وإمكانياته المتعددة من وجود مواقف للسيارات ووجود أبنية حول المسجد لمشاريع إسلامية أخرى.

100 ألف مشترك

واشترك في بناء هذا المسجد، بحسب الفيديو، أكثر من 100 ألف مشترك، قد تبرع كل منهم بـ 12 ريالاً شهريًا. ويستقبل المسجد، اليوم، المصلين من الحجاج والمعتمرين والزوار على مدار الساعة، من الخارجين من مكة المكرمة إلى مدينة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ويعد المسجد، هو المسجد الثالث الذي أقامته الجمعية، على الطرق عبر مشاركة المشتركين بالرسائل النصية.

ونوه الفيديو أيضًا، أن الجمعية في طريقها لبناء عشر مساجد أخرى بإذن الله، كما تولي الجمعية اهتمامًا خاصاً بالمراقبة الميدانية على المساجد، ودورات المياه التابعة لها وخاصة في طريق الهجرة وطريق الحرم المكي، نظرًا للكثافة العالية التي تشهدها هذه المساجد.

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