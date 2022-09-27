غضب واحتجاجات.. اغتصاب فتاة بلوشية على ید قائد شرطة تشابهار الإيرانية

تواصل – فريق التحرير:

لليوم التاسع على التوالي تتواصل الاحتجاجات في مناطق مختلفة من إيران، حيث نظم طلاب جامعة “جمران” بالأهواز، جنوب غربي إيران، مسيرة داخل الحرم الجامعي دعمًا للاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

الفتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عامًا

وأفادت حملة النشطاء البلوش في إيران، أنه بعد نشر تقارير تؤكد اغتصاب فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عامًا علی ید قائد شرطة تشابهار، وضعت الأجهزة الأمنية أفراد أسرة الفتاة، الذين ذهبوا إلى زاهدان لمتابعة الشكوى، قيد الإقامة الجبرية.

مقاطعة الصفوف الدراسية في الأسابيع القادمة

وأكدت مجموعة من طلاب جامعة “مدني أذربیجان” في أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران: نظرًا لإغلاق الجامعات، بسبب الاحتجاجات العامة، أنه ردًا على انتشار القتل والاعتقال الواسع للطلاب في جميع أنحاء البلاد، فإنها ستقاطع جميع الصفوف الدراسية في الأسابيع القادمة.

الطلا يهتفون: “على الملالي أن يرحلوا من إيران”

وفي تجمع احتجاجي كبير للإيرانيين في مدينة فانكور الكندية تضامنًا مع الاحتجاجات في إيران، هتف الحاضرون: “على الملالي أن يرحلوا من إيران” و”هذه آخر رسالة، هدفنا إسقاط النظام”.

الحرس الثوري ينفذ هجمات انتقامية بالمناطق الكردية

فيما صعد الحرس الثوري الإيراني من هجماته الانتقامية على المناطق الكردية بالتزامن مع الاحتجاجات الواسعة في إيران. ونفذ الحرس الثوري، اليوم، هجمات على مواقع “قوات بيجاك” الكردية في منطقة شومان، في الخط الحدودي بين العراق و إيران.

وبعثت الناشطة المدنية الإيرانية، سبيده قليان، والمشهورة بدفاعها عن حقوق العمال في إيران، برسالة من داخل السجن، أعلنت خلالها عن دعمها للمتظاهرين وكتبت: “يوم الحرية والنصر قريب”.

ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 76 قتيلاً

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المتأججة في إيران إلى 76 قتيلاً، واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا أميني في أحد مراكز الشرطة.

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