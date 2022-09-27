مسؤول: نستهدف خصخصة 70% من الخدمات البلدية في 2030 (فيديو)

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كشف وكيل وزارة الشئون البلدية، هاشم الفواز، أن الوزارة تستهدف خصخصة 70% من الخدمات البلدية في 2030.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بمؤتمر التنمية المستدامة في المدن.

خصخصة الخدمات البلدية

وقال الفواز: “نحن نستهدف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، الارتقاء بجودة الخدمة، وتنفيذ الخدمات بجودة عالية وكفاءة أفضل، وهذا هدف استراتيجي للوزارة”.

وأوضح أن القطاع الخاص سيقوم بالأعمال التشغيلية للخدمات، وسيبقى للقطاع العام الدور التنظيمي، حتى يتم تحقيق التوازن المطلوب.

وشرح أن الخصخصة هنا تعني التوزيع الجيد للأدوار حتى يمكن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من كافة القطاعات، وحتى يتم الاستفادة من القطاع الخاص في الدور التشغيلي ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وأن يكون ذلك بجودة عالية، وباستخدام أفضل التقنيات الحديثة.

وشدد على أن الوزارة تستهدف خصخصة 70% من الخدمات البلدية في عام 2030، وبالشراكة مع القطاع الخاص نرتقي بجودة الخدمات وبكفاءة عالية.

ومؤخرًا، قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الخصخصة مستمرة وستشمل قطاعات التعليم والصحة والرياضة، مشيرًا إلى أن مركز إدارة الدين العام يتابع إصدارات الدين العام للجهات المستقلة مثل صندوق الاستثمارات العامة.

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