وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات (STC)

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفق التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

ـ محترف مشروع عام

ـ مشرف تسويق

ـ مشرف تطويـر الاعـمال

ـ محلل أول لحوكمة الأمن السيبراني

ـ مشرف الرقابة المالية

ـ مشرف عام مشروع

ـ مشرف مراقبة مالية

ـ وغيرها..

عن شركةالاتصالات:

هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة؛ تأسست الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم (اضغط هنا)

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