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وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات (STC)
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وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات (STC)

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات (STC)

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات (STC)
٠١:٤٠:٣٩ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفق التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

ـ محترف مشروع عام
ـ مشرف تسويق
ـ مشرف تطويـر الاعـمال
ـ محلل أول لحوكمة الأمن السيبراني
ـ مشرف الرقابة المالية
ـ مشرف عام مشروع
ـ مشرف مراقبة مالية
ـ وغيرها..

عن شركةالاتصالات:

هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة؛ تأسست الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم (اضغط هنا)

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