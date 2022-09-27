1.2 مليار دولار.. «السوق المالية» تعلن عن أضخم اكتتاب في المملكة

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، بالموافقة على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، تسجيل أسهمها وطرح (73,094,500) سهمًا للاكتتاب العام تمثل 29.24% من إجمالي أسهم الشركة.

وبحسب “انفستنج”؛ قالت هيئة السوق المالية السعودية سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف؛ والتي ستحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

مخاطر الاكتتاب

وأضافت الهيئة: أن “قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية؛ لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له”.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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