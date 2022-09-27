الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
غضب واحتجاجات.. اغتصاب فتاة بلوشية على ید قائد شرطة تشابهار الإيرانية
بالفيديو.. كيف تبني مسجدًا بـ 12 ريالاً فقط؟
بدء التقديم في البرامج التدريبية لـ «الغذاء والدواء».. رابط المشاركة
1.2 مليار دولار.. «السوق المالية» تعلن عن أضخم اكتتاب في المملكة
بدولة عربية.. رصد إصابة جديدة بـ “جدري القرود” لعائد من الخارج
ارتكب 27 حادثة جنائية.. القبض على مواطن بالرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

1.2 مليار دولار.. «السوق المالية» تعلن عن أضخم اكتتاب في المملكة

1.2 مليار دولار.. «السوق المالية» تعلن عن أضخم اكتتاب في المملكة

1.2 مليار دولار.. «السوق المالية» تعلن عن أضخم اكتتاب في المملكة
٠١:٥٧:٣٤ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، بالموافقة على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، تسجيل أسهمها وطرح (73,094,500) سهمًا للاكتتاب العام تمثل 29.24% من إجمالي أسهم الشركة.

وبحسب “انفستنج”؛ قالت هيئة السوق المالية السعودية سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف؛ والتي ستحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

مخاطر الاكتتاب

وأضافت الهيئة: أن “قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية؛ لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له”.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

اقرأ أيضًا: 

تحديد سعر سهم اكتتاب شركة «أماك» عند 63 ريالاً

الكلمات الدلالية:
1.2 مليار دولار السوق المالية قرار الاكتتاب هيئة السوق المالية

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الشؤون السياسية يستمع إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

مجلس الشؤون السياسية يستمع إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

٠٣:٤٦ ص، الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠١٥
«19911» للإبلاغ عن مخالفي قرار منع العمل تحت الشمس

«19911» للإبلاغ عن مخالفي قرار منع العمل تحت الشمس

٠٤:٢٧ م، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥
رقعة الاشتباكات تتوسع في السودان وسقوط 200 قتيلًا

رقعة الاشتباكات تتوسع في السودان وسقوط 200 قتيلًا

٠٩:٠٠ م، الأثنين، ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
قريباً.. “شبكة غاز خاصة” تُنهي روائح مكب “سلي الرياض”

قريباً.. “شبكة غاز خاصة” تُنهي روائح مكب “سلي الرياض”

٠٩:٤١ م، السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *