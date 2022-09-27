بدء التقديم في البرامج التدريبية لـ «الغذاء والدواء».. رابط المشاركة

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أعلنت “الهيئة العامة للغذاء والدواء” عن بدء التقديم في برامجها التدريبية (تدريب الامتياز/ التدريب التعاوني) للعام 2023/2022م – في مختلف التخصصات.

ووفق الهيئة، يهدف التدريب إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة والتمكين لدى الكفاءات الوطنية – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج المتاحة:

1- برنامج تدريب الامتياز (2023م – 1444هـ):

– تعتبر فترة الامتياز مرحلة الانطلاق من التعليم النظري إلى التطبيق العملي حيث تهدف الهيئة العامة للغذاء والدواء للإسهام في تعزيز وتطبيق للمهارات العلمية والتطبيقية والمهنية المكتسبة.

2- برنامج التدريب التعاوني (الفصل الثاني):

-يأتي انطلاقًا من سعي الهيئة للقيام بدورها في رفع مستوى المعرفة والمهارة والتمكين لدى الكفاءات الوطنية وتطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية، لتهيئتهم لسوق العمل، وذلك بإعطائهم الفرصة للالتحاق في برنامج التدريب التعاوني (لمدة 3-6 أشهر) وذلك لطلاب وطالبات الجامعات – والذي يعدّ من (أهم مصادر توظيف الكفاءات السعودية).

شروط التقديم:

1- المتقدم سعودي/ سُعُودية الجنسية.

2- التفرغ الكامل للتدريب.

3- يجب على المتقدم إتمام فترة التدريب كاملة.

الوثائق المطلوبة:

1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية.

3- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب من متطلبات التخرج مع توضيح تاريخ بداية ونهاية التدريب.

الأهداف العامة للتدريب التعاوني:

تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية.

تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب.

تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تؤهله لسوق العمل السعودي.

طريقة التقديم:

للتقديم على برنامج تدريب هيئة الغذاء والدواء، عبر موقعها الرسمي للهيئة ويستمر التقديم حتى تاريخ 2022/10/27م.

1- برنامج تدريب الامتياز:

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2- برنامج التدريب التعاوني:

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