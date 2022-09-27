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بدولة عربية.. رصد إصابة جديدة بـ “جدري القرود” لعائد من الخارج
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بدولة عربية.. رصد إصابة جديدة بـ “جدري القرود” لعائد من الخارج

بدولة عربية.. رصد إصابة جديدة بـ “جدري القرود” لعائد من الخارج

بدولة عربية.. رصد إصابة جديدة بـ “جدري القرود” لعائد من الخارج
٠١:٤٩:٣٧ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أنها سجلت، اليوم، إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض جدري القرود لمواطن عائد من الخارج.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته “العربية”، أنه تأكد إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود لمواطن عائد من الخارج مشيرة إلى أنه تم عزله بإحدى المستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

رفع مستوى الترصد والاشتباه

وقبل أسبوعين رصدت “الصحة” المصرية، حالة مصابة لمواطن يبلغ من العمر 42 عامًا، من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه.

وأكدت أنه حتى الآن ما زالت الإصابة بمرض جدري القرود في مصر نادرة ولا يزال احتمال انتشاره في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.

وأشارت إلى أنه تم رفع مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر، موضحة أنها تعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض.

41 إصابة بالمرض و12 ألف حالة وفاة في 92 دولة

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع كبير نسبيًا بإصابات فيروس ​جدري القرود​ حول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 41 ألف إصابة بجدري القردة في نحو 92 بلدًا، مع تسجيل حوالي 12 حالة وفاة منذ تفشي المرض.

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