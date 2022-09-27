ارتكب 27 حادثة جنائية.. القبض على مواطن بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، تمكن شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن لارتكابه 27 حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة.

سرقة مركبات تطبيقات التوصيل

وقال الأمن العام في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن تلك الجرائم تمثلت في سرقة مركبات تطبيقات التوصيل بعد إيهام قائديها بأنه من ذوي الإعاقة (تم استردادها).

وأضافت أنه قام أيضًا بالاحتيال عبر منصات البيع الإلكترونية بشراء سلع وعدم دفع ثمنها، وسلب مندوبي المبيعات ما بحوزتهم، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية.

ووفق المصدر ذاته، تم القبض على المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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