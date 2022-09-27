الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. كيف تبني مسجدًا بـ 12 ريالاً فقط؟
بدء التقديم في البرامج التدريبية لـ «الغذاء والدواء».. رابط المشاركة
1.2 مليار دولار.. «السوق المالية» تعلن عن أضخم اكتتاب في المملكة
بدولة عربية.. رصد إصابة جديدة بـ “جدري القرود” لعائد من الخارج
ارتكب 27 حادثة جنائية.. القبض على مواطن بالرياض
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات (STC)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتكب 27 حادثة جنائية.. القبض على مواطن بالرياض

ارتكب 27 حادثة جنائية.. القبض على مواطن بالرياض

ارتكب 27 حادثة جنائية.. القبض على مواطن بالرياض
٠١:٤٨:٣٤ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، تمكن شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن لارتكابه 27 حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة.

سرقة مركبات تطبيقات التوصيل

وقال الأمن العام في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن تلك الجرائم تمثلت في سرقة مركبات تطبيقات التوصيل بعد إيهام قائديها بأنه من ذوي الإعاقة (تم استردادها).

وأضافت أنه قام أيضًا بالاحتيال عبر منصات البيع الإلكترونية بشراء سلع وعدم دفع ثمنها، وسلب مندوبي المبيعات ما بحوزتهم، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية.

ووفق المصدر ذاته، تم القبض على المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين وتكشف الجرائم المرتكبة

الكلمات الدلالية:
الأمن العام القبض على مواطن سرقة سيارات تطبيقات التوصيل شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 187 ريالًا

الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 187 ريالًا

٠٢:١٨ م، الخميس، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
«التجارة» تستدعي أكثر من 83 ألف جهاز «آيفون 6 بلس» لخلل بالكاميرا الخلفية

«التجارة» تستدعي أكثر من 83 ألف جهاز «آيفون 6 بلس» لخلل بالكاميرا الخلفية

٠٢:٠٣ م، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥
«مدني مكة» يحذر من التقلبات الجوية المتوقعة

«مدني مكة» يحذر من التقلبات الجوية المتوقعة

١٠:١٨ ص، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥
منظمة الصحة تقر اختباراً سريعاً للإيبولا تظهر نتائجه في 15 دقيقة

منظمة الصحة تقر اختباراً سريعاً للإيبولا تظهر نتائجه في 15 دقيقة

٠٨:٠٨ م، الجمعة، ٢٠ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *