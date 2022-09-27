الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
والراتب 10 آلاف ريال.. “التأهيل والإحلال” يوفر وظائف شاغرة في ينبع
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والراتب 10 آلاف ريال.. “التأهيل والإحلال” يوفر وظائف شاغرة في ينبع

والراتب 10 آلاف ريال.. “التأهيل والإحلال” يوفر وظائف شاغرة في ينبع

والراتب 10 آلاف ريال.. “التأهيل والإحلال” يوفر وظائف شاغرة في ينبع
١٢:٥٢:٠٨ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين في عددٍ من التخصصات للعمل في ينبع، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – مدير مشروع.

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة، مع ثماني  سنوات على الأقل خبرة في المجال، منها أربع  سنوات خبرة إدارة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، ومكافحة الآفات والحراسة الخدمات في المجتمعات التي تضم 70000 شخص أو أكثر.

– يجب أن يكون قد أظهر الكفاءة في التنظيم ، مهارات التخطيط ، إدارة جمع النفايات الصلبة ، مكافحة الآفات السيطرة وعمليات الحراسة وإدارة شؤون الموظفين والمسائل ذات الصلة في منظمة قابلة للتطبيق.

* المهارات:

– ايجادة اللغة الانجليزية.

– استخدام برامج مايكروسوفت اوفيس.

– القدرة على تحليل البيانات.

– تطوير الخطط التشغيلية.

* المزايا:

– راتب اساسي : 10,000 ريال سعودي.

– بدل سكن : 625 ريال سعودي.

–  بدل النقل : 625 ريال سعودي.

–  تأمين طبي يشمل افراد الاسرة.

– إجازة (30) يوم عن كل سنة ميلادية.

* طريقة التقديم:

أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الجبيل الصناعية برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة ينبع

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