«هيئة النقل» تصدر قرارًا مهمًا بخصوص ترخيص تطبيقات توصيل الطلبات

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، قرارًا مهمًا بخصوص ترخيص تطبيقات توصيل الطلبات في المملكة.

جاء ذلك في إفادة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تراخيص تطبيقات توصيل الطلبات

ودعت الهيئة تطبيقات توصيل الطلبات إلى المبادرة بإصدار ترخيص توجيه المركبات لنقل البضائع عبر بوابة نقل الإلكترونية، قبل 28 ربيع الأول 1444هـ الموافق 24 أكتوبر 2022م.

وفيما يلي خطوات إصدار الترخيص:

-التسجيل في بوابة ناقل الإلكترونية.

-استكمال متطلبات اللائحة المنظمة لتوجيه المركبات لنقل البضائع.

-إصدار الترخيص.

وتهدف الخطوة إلى تنظيم وتهيئة تطبيقات توصيل الطلبات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ويعزّز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية تحقيقًا لتطلعات المستفيدين.

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