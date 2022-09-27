8 و9 بالصور.. وصول طائرتين إغاثيتين ضمن جسر المملكة الإغاثي لباكستان

تواصل – واس:

وصلت الطائرتان الإغاثيتان الثامنة والتاسعة إلى مدينة كراتشي أمس الأول، وعلى متنهما 60 طنًا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منهما 8.424 فردًا.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية، أن هذا يأتي ضمن جسر المملكة الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

الإغاثات تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

وأكدت أن الإغاثات تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وقد جرى تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات، ما هي إلا تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن، على مستوى العالم.