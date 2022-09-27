الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مدينة الملك سعود الطبية تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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مدينة الملك سعود الطبية تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مدينة الملك سعود الطبية تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مدينة الملك سعود الطبية تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١٢:٤٩:٢٥ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض”، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى، من الجنسين، في عددٍ من التخصصات.

الوظائف الشاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

وقالت مدينة الملك سعود إن العمل المتاح سيكون بمقر المدينة الطبية في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- مشرفة سكن

-بكالوريوس خدمة اجتماعية أو علم نفس.

-توفر شهادة التصنيف أو بطاقة هيئة التخصصات الصحية وتكون سارية الصلاحية ويجب إرفاق ما يثبت ذلك.

-تسكين العزاب والعائلات حسب فئاتهم وتنفيذ جميع أعمال السكن (تسكين – مغادرة – نقل ) وبحث مشاكل ومتطلبات الساكنين وتقديم جميع الوسائل الكفيلة بتكيف وتأقلم الساكنين الجدد وخلق روح الأسرة الواحدة .

-متابعة أعمال الصيانة والنظافة والخدمات العامة داخل السكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

-إعداد التقارير وتدوين الملاحظات اليومية والأسبوعية ورفعها لرئيس قسم الإشراف الخارجي.

-التنسيق مع إدارة التغذية بالمدينة فيما يتعلق بإعاشة الساكنات والرفع بأي تغير في قوائم الساكنات.

2- ممارس مكافحة العدوى

-درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة.

-يقوم بجولات انتشار في جميع أقسام المستشفى لرصد ممارسات مكافحة العدوى مع موظفي الرعاية الصحية.

-إجراء مراقبة مكافحة العدوى: جمع وتبويب وتحليل وتقديم بيانات العدوى من خلال مراجعة البيانات المختبرية والسجلات الطبية وجولات وحدة المريض.

-يحدد ويبلغ عن الإصابات المرتبطة بالرعاية الصحية (HAI) بانتظام في قاعدة بيانات HESN / INICC ، وفقًا لتكليف وزارة الصحة.

-تحديد الحالات الواجب الإبلاغ عنها مثل السل والتقارير التي يتم تكليفها بوزارة الصحة.

-تنفيذ البرامج التعليمية لتزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات المتعلقة بممارسات مكافحة العدوى.

3- مساعد طبيب الأسنان

-دبلوم مساعد أسنان.

-التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمساعد فني أسنان.

-تنظيم ووضع الأدوات لكل إجراء.

جعل المرضى يشعرون بالراحة قبل وأثناء وبعد علاج الأسنان.

-أدوات يدوية ومواد أخرى لأطباء الأسنان أثناء الإجراءات وممارسة طب الأسنان بأربعة أيدي لتوفير إجراءات تشغيلية فعالة.

-أخذ أشعة سينية للأسنان حسب توجيهات طبيب الأسنان.

-حضور محاضرات مكافحة العدوى وسلامة المرضى.

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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