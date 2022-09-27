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«الصحة» تُسجل 130 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في 24 ساعة

«الصحة» تُسجل 130 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في 24 ساعة

«الصحة» تُسجل 130 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في 24 ساعة
١٢:٢٣:٥٨ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، و102 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إصابات كورونا

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 816130 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 102 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 803352 حالة.

وتابعت أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9347 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة.

وأمس الإثنين، أعلنت الوزارة عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، و115 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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«الصحة» تُسجل 161 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

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إصابات كورونا كورونا كورونا في السعودية وزارة الصحة وفيات كورونا

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