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المحكمة الدستورية بالكويت ترفض طلب وقف الانتخابات
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المحكمة الدستورية بالكويت ترفض طلب وقف الانتخابات

المحكمة الدستورية بالكويت ترفض طلب وقف الانتخابات

المحكمة الدستورية بالكويت ترفض طلب وقف الانتخابات
١٢:٤٠:٥٢ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المباشر على القانون الانتخابي، كما رفضت المحكمة طلب وقف الانتخابات.

وفي السياق نفسه؛ أكد مجلس الوزراء الكويتى جاهزية جميع الترتيبات على مستوى وزارات الداخلية والعدل والبلدية والصحة والتربية والإعلام لإنجاح العملية الانتخابية التى سوف تنطلق الخميس، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، العقيد حقوقي الدكتور أحمد الهاجرى، أنه سيتم إصدار شهادة لمن يهمه الأمر صالحة لمدة يوم واحد لمن فقد جنسيته الأصلية لتمكينه من الإدلاء بصوته.

بيانات الناخبين 

وأضاف الهاجري أن “بيانات الناخبين متوافرة على تطبيق «سهل» وهي: الدائرة، رقم الجدول، مكان الاقتراع، رقم القيد، ورقم اللجنة، إلى جانب توفير خط ساخن يعمل من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء للرد على استفسارات الناخبين”.

وسيبدأ التصويت من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء، وستستمر عملية الانتخاب بعد الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم.

ويحظر القانون الكويتي إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع.

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الكلمات الدلالية:
الطعن بانتخابات المحكمة الدستورية انتخابات الكويت دستورية الكويت وزارة الداخلية الكويتية

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