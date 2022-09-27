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لعبة القط والفأر بين المدراء والموظفين..أشهر طرق مراقبة العاملين من المنزل

لعبة القط والفأر بين المدراء والموظفين..أشهر طرق مراقبة العاملين من المنزل

لعبة القط والفأر بين المدراء والموظفين..أشهر طرق مراقبة العاملين من المنزل
١٢:٢٧:٢٤ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

باتت فكرة مراقبة الموظفين العاملين من المنزل من قبل المدراء، والحيل التي يقوم بها كل منهم، أشبه بلعبة القط والفأر.

فكل طرف بات يتفنن ويبدع في الطريقة التي يحاصر بها الطرف الآخر، لا سيما من قبل المديرين.

وفي الوقت نفسه لا يتوقف الموظفون عن الحيل التي يواجهون بها حصار المدراء، لا سيما إذا كان أكثر من اللازم.

أشهر طرق مراقبة العاملين من المنزل

وتعددت طرق المدراء في متابعة أو مراقبة الموظفين، فمنهم من يقيسها بمتابعة ضغط الموظف على لوحة المفاتيح، أو النقر على الفأرة، أو حتى التقاط لقطات شاشة لهم.

الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت”، ساتيا ناديلا، أطلق على هذه الظاهرة، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، اسم “ارتياب الإنتاجية”.

ثلثا الشركات تراقب الموظفين

وفي هذا الصدد، كشف نائب رئيس أبحاث الموارد البشرية في “دبليو سي جي”، عن تضاعف عدد أصحاب العمل الذين يستخدمون نوعًا ما من مراقبة العمال منذ بداية الوباء.

وأضاف أن ثلثي الشركات المتوسطة إلى الكبيرة تفعل ذلك اليوم.

من جانبه، قال مسؤول تنفيذي مالي لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه “إذا ابتعدت لاستخدام الحمام، فإن جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيصبح خاملاً ولن يتم احتساب ذلك ضمن وقت العمل المأجور”.

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