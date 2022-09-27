«لاتنسوا المحتاجين».. «الراتب» يتصدر تريند المملكة بدعوات التصدق

تواصل ـ فريق التحرير:

احتل هاشتاق “#الراتب” موقعًا مهمًا ضمن قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجوجل في المملكة، اليوم الثلاثاء.

وبرز هاشتاق “#الراتب”؛ من خلال تدوينات متعددة عبر مشاركات رواد ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” عن قصص كثيرة ودعوات ونصائح عامة خاصة بالراتب وما يدور في فلكه من الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وشارك النشطاء والمغردون مجموعة من النصائح والدعوات عبر التعليقات والصور ومقاطع الفيديو، كما علق آخرون على مسألة البطالة وأن يرزق الله كل محتاج.

اتق النار ولو بشق تمرة

كما شارك المغردون والمعلقون بكثير من التغريدات، وقال حساب “فهد الأحمدي”: “مع نزول #الراتب لا تنسوا المحتاجين من أهلكم وأخواتكم وجيرانكم؛ أعطهم بدون سؤال لأن بعض الأسئلة فيها ذُل لكرامته فيقول لك لا أحتاج شيئًا وهو محتاج جداً أساسيًا ولكن متعفف”.

فيما قال حساب “خالد المطيري”: “اللهم ارزق كل عاطل وعاطلة الوظيفة تنسيهم سنين البطالة، اللهم اجعل لهم رزقاً لايعد وباباً لايسد”.

وعلق حساب تحت اسم “محمد”، بالقول: “تصدق لو بالقليل فالمؤمن في ظل صدقته والصدقة مجنٌّ عن النار وواقٍ منها (اتقوا النار ولو بشقّ تمرة)، ارخِ يدك بالصدقة تُرخى حبال المصائب من على عنقك، واعلم أن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه”.

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