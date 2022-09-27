خطة لمواجهة 700 بؤرة ملوثة بمختلف مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول حكومي بالمملكة، عن مبادرة وطنية وخطة عمل تستهدف حصر وتقييم 700 بؤرة ملوثة في عدة مناطق بالمملكة، وذلك بغرض الحد من التلوث والحفاظ على بيئة نظيفة مستدامة.

جاء ذلك في تصريحات لمدير عام الأداء البيئي لقطاع الصناعة والتعدين بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس محمد السمان، نقلتها صحيفة “اليوم”.

700 بؤرة ملوثة في المملكة

وأضاف السمان أن تلك البؤر ناتجة عن الممارسات الخاطئة، للتوسع العمراني والتنموي والصناعي في جميع مناطق المملكة.

وأوضح السمان أن الخطة تستهدف مسح وتصنيف عدد 700 بؤرة وموقع ملوث في كافة مناطق المملكة، ووضع خطط إعادة تأهيل وجرى تحليل وتقييم لأكثر من 100 بؤرة.

وكشف السمان أنه جرى حتى الآن مسح وتحديد أكثر من 150 موقعًا، كما تم تصنيف درجة خطورتها، وأخذ عينات لمعرفة مدى انتشار التلوث وسبل الحد منه.

وأشار إلى أن هذه البؤر والمواقع، تحتوي على مواد وكميات متجاوزة للحدود والمعايير البيئية، بما قد يسبب خطورة فعلية على الصحة أو البيئة أو كليهما.

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