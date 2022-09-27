السويد تُحذر من حدوث تسريب للغاز من خط “نورد ستريم 1”

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حذرت الإدارة البحرية السويدية، من عملية تسريب في خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″، في المياه السويدية والدنماركية.

تسرب غاز في موقعين للخط في بحر البلطيق

وأكدت السلطات السويدية والدنماركية، تسرب غاز في موقعين من خط أنابيب “نورد ستريم 1” في بحر البلطيق.

وأوضحت وزارة المناخ والطاقة الدنماركية، أن السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضًا لكنه يحوي الغاز، حسب ” فرنس برس”.

وأشارت إلى أنه تم رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز والطاقة في عموم البلاد.

تسريب في مشروع نورد ستريم 2

فيما أصدرت الإدارة البحرية السويدية تنبيهًا بخصوص حدوث تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1 في المياه السويدية والدنماركية، وذلك بعد فترة وجيزة من اكتشاف تسريب في مشروع نورد ستريم 2 القريب.

وكشف متحدث باسم الإدارة لـ “رويترز” ، أن هناك تسريبين في نورد ستريم 1، أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخر في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.

رفع مستوى التأهب في قطاع الطاقة والغاز

وأعلن وزير الطاقة الدنمركي، أن السلطات طلبت رفع مستوى التأهب في قطاع الطاقة والغاز بعد حدوث تسربيات ثلاثة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه “غازبروم”، عن توقف ضخ الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1 بشكل تام بسبب إصلاحات.

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