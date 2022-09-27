هام.. التقديم بوظائف وزارة الخارجية ينتهي غدًا

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تنتهي، غدًا الأربعاء، مهلة التقديم بوظائف وزارة الخارجية التي تم الإعلان عنها قبل أيام.

التقديم بوظائف وزارة الخارجية

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الخارجية عن 210 وظيفة في عدة تخصصات عبر “جدارة”، بالمرتبة “الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* التخصصات المطلوبة:

1 – الهندسية.

2 – الترجمة.

3 – الوثائق والمحفوظات.

4 – القانون.

5 – الإعلام.

6 – التقنية.

7 – المالية.

8 – التعاون الدولي.

* آلية التقديم:

1 – الدخول على نظام التوظيف جدارة + (في الموعد المحدد أدناه).

2 – التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3 – في حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

4 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

5 – يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

مواعيد التقديم على وظائف وزارة الخارجية:

بداية التقديم: السبت 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م

-نهاية التقديم: الأربعاء 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– المصدر : (اضغط هنا).

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