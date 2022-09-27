الطقس اليوم.. مكة المكرمة الأعلى حرارة في المملكة بـ 44 درجة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة، و43 درجة في ينبع، و42 درجة في جدة، بينما تصل 38 درجة في الدمام وعرعر وجازان والعلا والأحساء والوجه والخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 27 درجة، وسجلت الباحة 28 درجة مئوية.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا مع رطوبة محسوسة على معظم أنحاء المملكة، لافتًا إلى أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبّرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية.

رياح وأتربة مثارة وغبار على 6 مناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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