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أسعار الذهب.. ارتفاع مفاجئ في الأسواق العالمية

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أسعار الذهب.. ارتفاع مفاجئ في الأسواق العالمية

أسعار الذهب.. ارتفاع مفاجئ في الأسواق العالمية

أسعار الذهب.. ارتفاع مفاجئ في الأسواق العالمية
١١:٠٨:١٤ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعد انخفاض لأكثر من عامين ونصف العام؛ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بصورة مفاجئة؛ ليربح سعر المعدن الأصفر أكثرمن 14 دولارًا دفعة واحدة في الأسعار الفورية.

وعلى خلاف المتوقع؛ تأتي ارتفاعات الذهب اليوم عقب سقوط لأدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام والذي تزامن مع انطلاق الدولار منذ فبراير 2002.

وقال المحلل في سيتي إندكس، مات سيمبسون: “من الصعب للغاية بناء حالة صعودية للذهب، ليس حتى نرى محورًا مع الاحتياطي الفيدرالي خاصة مع المصارف المركزية الأخرى التي تتبع مع الاحتياطي الفيدرالي أيضًا”.

رفع أسعار الفائدة

وأضاف سيمبسون: “أنه عندما يصبح الركود حقيقة واقعة، هناك فرصة للذهب لاستعادة وضعه كملاذ آمن؛ لأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم المزيد من رفع أسعار الفائدة”.

من جانبه، علق رئيس أبحاث السلع في غيوجيت فايننشيال، هريش فيفث، بالقول: “أتوقع أن تستمر الأسعار في هذا الضعف المعتدل مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في الأرباع المقبلة، مع تحول العديد من المستثمرين تركيزهم إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار بدلاً من الذهب”.

كما قفزت XAU/USD – العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 1,636.79 بزيادة في حدود 14 دولارًا أو ما يعادل ارتفاع بنسبة 0.9%.

وفي المقابل زادت العقود الأجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 1643.6 دولار أو ما يعادل 10.5 دولار بارتفاع بلغت نسبته 0.65%.

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