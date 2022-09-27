“التجارة”: اعرف حقوقك وواجباتك في صوالين الحلاقة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة، أن هناك عددًا من الحقوق والواجبات التي يجب أن تتوفر لكل شخص يدخل صالونات الحلاقة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن على كل شخص أن يعرف حقوقه وواجباته داخل صالون الحلاقة، وهي على النحو التالي:

أولًا الحقوق:

1 – أن تكون هناك قائمة للأسعار وأن توضع في مكان بارز.

2 – أن تكون هناك وسيلة دفع إلكتروني.

ثانيًا الواجبات:

1 – الالتزام باستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد ويستثنى من لديه حقيبة أدوات خاصة.

2 – منع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير الورقية ذات الجودة العالية.

3 – منع استخدام الشبة للتطهير، واستخدام المسحة الطبية بدلًا منها.

4 – الالتزام باستعمال أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ.

5 – منع القيام بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه الرأس.

6 – ضرورة استخراج شهادة صحية للعاملين، تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.

وأشارت وزارة التجارة إلى انه من الضروري الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عامة ومن هذا النوع خاصة على رقم ” 1900″.