ولمدة شهر.. فتح باب التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف محاضرين في عدة تخصصات، للعمل بكليات الجامعة في المدن التالية (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة والوصف:

ـ ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education

المدينة (الرياض و جدة) التخصص اللعة الانجليزية

ـ ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education

المدينة (الأحساء) التخصص English

ـ ماجستير في تخصص الكيمياء.

المدينة (الرياض) التخصص الكيمياء.

ـ ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي /الإحصاء / علم الوبائيات والإحصاء الحيوي.

المدينة (الرياض) التخصص الاحصاء والبحوث.

الشروط العامة:

1- درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة والموضحة أعلاه.

2- معدل تراكمي لا يقل عن 3.75/5 (تقدير جيد جداً) في درجة البكالوريوس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

3- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله غداً الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01هـ الموافق 2022/09/27م.

ـ ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

«وزارة البيئة» تعلن عن 150 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم