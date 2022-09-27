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تقدم حزمة متكاملة من الخدمات.. كل ما تريد معرفته عن منصة «نسك»

تقدم حزمة متكاملة من الخدمات.. كل ما تريد معرفته عن منصة «نسك»

تقدم حزمة متكاملة من الخدمات.. كل ما تريد معرفته عن منصة «نسك»
١١:٠١:٢٠ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

من أجل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمعتمرين، أطلقت المملكة منصة “نسك” بهدف تسهيل قدوم المعتمرين من كافة أرجاء العالم.

منصة “نسك” ستكون البوابة الجديدة لقاصدي مكة والمدينة

وقالت وزارة الحج والعمرة، في البيان الخاص بإطلاق المنصة الحكومية الموحدة “نسك”، إن تلك المنصة ستكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتقدم منصة “نسك” حزمة واسعة من الخدمات للمعتمرين بغرض تسهيل إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتستهدف المنصة بالأساس أداء نسك العمرة بيسـر وسهولة، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للمعتمرين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهم الخدمات التي تقدمها منصة “نسك” للمعتمرين

وفيما يلي قائمة بأهم الخدمات التي تقمها منصة “نسك” للمعتمرين:-

-إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة.

-حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا.

-تقديم الخرائط التفاعلية.

-تقديم التقويم المخصص للعروض والأنشطة.

-تقديم الدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات.

-تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.

أهداف منصة “نسك”

وكانت منصة “نسك” انطلقت بالتعاون والشـراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل، لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن المقرر أن تستمر منصة “مقام” في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى منصة “نسك” في مرحلة لاحقة.

وعن منصة “نسك”، قال وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إنها تأتي امتداداً للجهود المتواصلة لتحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات.

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