تسريب اسم لـ «آيفون 15».. هل يُشعل حربًا بين سامسونج وآبل؟

تواصل ـ فريق التحرير:

ذكر موقع “ذا فيرج” الإخباري التقني أن سلسلة “آيفون 15” ستشهد إصدار هاتف “آيفون 15 ألترا”؛ بحيث سيكون بديلاً للنسخة المعروفة بـ”آيفون برو ماكس”.

الحديث المبكر عن الإصدار المقبل لهواتف شركة “أبل”: “آيفون 15″، ولم يمض على انطلاقة “آيفون 14” سوى أقل من شهر؛ جعل من الاسم المسرب حكاية ربما تتحول إلى قضايا وتعويضات من قبل شركة سامسونج.

نزاع قضائي

فكلمة “ألترا” تعني ببساطة “الفائق”؛ وقال موقع “soyacincau” التقني إن الاسم الجديد المقترح من جانب “أبل” مستوحى من منافسهم “سامسونج”.

ولو صدق هذا التسريب وهذا الاسم فلربما تسبب هذا في نزاع مع شركة “سامسونج” المنافسة، التي تستعمل اسم “ألترا”، فثمة هواتف صنعتها تحمل هذا الاسم من قبيل “جلاكسي أس 22 ألترا”.

وليس من الواضح ما هو السبب وراء هذا التغيير، فيما لم يصدر تعليق رسمي من “أبل” بشأنه؛ لكن في حال تأكدت المعلومات فإن “أبل” عمليًا تقوم بـ”نسخ” الاسم عن منافستها الكورية الجنوبية.

اقرأ أيضًا:

«الحربي» يعلق على طوابير شراء آيفون 14: أهل العقول في راحة!

مفاجأة.. ماذا قالت «سامسونج» تعليقًا على إصدار «آيفون 14»؟

وكانت شركة جلوبال ستار، أفصحت عن صفقة استحوذت بموجبها “أبل” على نحو 85% من سعة شبكتها للأقمار الاصطناعية، لتمكين ميزة جديدة توفرها شركة أبل، للإصدار الأخير من هواتف آيفون وهي المراسلة في حالات الطوارئ.

وأوردت الشركة الأمريكية العملاقة آبل: “يتضمن آيفون 14 مكونات تردد لاسلكي مخصصة وبرمجيات جديدة صممتها أبل بالكامل، والتي تعمل معًا على تمكين خاصية رسائل الطوارئ (إس.أو.إس) عبر الأقمار الاصطناعية”.