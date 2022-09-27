رويترز: معارك عنيفة بين الروس والأوكرانيين في مناطق يجري فيها الاستفتاء

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تشهد المناطق الانفصالية التي يجري فيها الاستفتاء، معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي الذي يواصل قصفه المستمر منذ أيام.

قرار التعبئة يضع روسيا في مأزق

يأتي هذا مع بدء وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية، الأمر الذي يضع روسيا أمام تحدٍ إداري ولوجستي بشأن تدريب قواتها بعد التعبئة.

من ناحيته أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إجراء استفتاءات صورية مستعجلة وتعبئة مئات الآلاف دليل معاناة بوتين في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي في مأزق والجيش الأوكراني يحقق مكاسب في ساحة المعركة ويمنع الروس من التقدم.

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا بسبب الاستفتاء

وكشف أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة إذا استمرت موسكو بمسار الاستفتاء، وأن روسيا ستواجه عواقب كارثية إذا سلكت المسار المظلم واستخدمت الأسلحة النووية.

مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، أن مشرعين أمريكيين يتفقون على مشروع قانون لمساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار.

76.09 % نسبة المشاركة في الاستفتاء بلوجانسك

في الوقت نفسه، كشفت لجنة الاستفتاء في لوجانسك الموالية لروسيا، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا منتهيًا، وأن نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد اليوم الثالث بلغت 76.09%، مشيرة إلى أن أكثر من مليون ناخب صوتوا في استفتاء الانضمام إلى روسيا.

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