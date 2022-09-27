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للأمهات.. 5 شائعات طبية تضر بصحتك وصحّة طفلك خلال الحمل والرضاعة

للأمهات.. 5 شائعات طبية تضر بصحتك وصحّة طفلك خلال الحمل والرضاعة

للأمهات.. 5 شائعات طبية تضر بصحتك وصحّة طفلك خلال الحمل والرضاعة
١٠:٥٨:٥١ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس شؤون الأسرة عن 5 شائعات أو عادات طبية خاطئة تدمر صحة الأم وطفلها خلال فترة الحمل والرضاعة.

وقال المجلس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي موجهًا حديثه للأم: “ابتعادك عن الشائعات، ضمانٌ لصحتك وصحّة طفلك خلال فترة الحمل والرضاعة”.

صحة الأم والطفل خلال الحمل والرضاعة

كما نشر المجلس تصحيحًا لكل شائعة أو عادة طبية خاطئة.

ووفق المجلس فإن الشائعات أو العادات الخاطئة الخمس، وتصويباتها هي:

1 – عدم استخدام الحامل للأدوية عند الإصابة بنزلات البرد.. والصواب أن هناك أدوية يمكن استخدامها مع استشارة الطبيب.

2 – لا يمكن للحامل الذهاب لطبيب الأسنان.. والصواب هو يمكن الذهاب في الشهرين الخامس والسادس واستخدام أدوية التخدير والأدوية المسكنة.

3 – يحظر تناول المضادات الحيوية لخطورتها على الجنين.. والصواب أن هناك حالات تستلزم المضادات وهناك مضادات حيوية آمنة.

4 – يجب توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية فور تناول أي أدوية.. والصواب أنه ليست كل الأدوية تستوجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية ولكن بعضها فقط.

5 – أدوية منع الحمل ممنوعة وقت الرضاعة.. والصواب أن هناك أدوية لمنع الحمل آمنة وهي التي تسمى بالأدوية أحادية الهرمون.

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الكلمات الدلالية:
الأم الحامل الحمل والرضاعة الطفل الرضيع صحة الأم صحة الجنين

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