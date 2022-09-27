يتواجد بغالبية البيوت.. تناول كوبين من هذا المشروب يوميًا يطيل العمر

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كشف بحث علمي جديد، أن شرب كوبين إلى ثلاثة يوميًا من مشروب القهوة له فوائد صحية كبيرة، وقد يطيل العمر.

شرب القهوة له فوائد صحية كبيرة

وتم نشر البحث في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، ونصح الباحثون باعتبار مشروب القهوة جزءًا من نمط حياة صحي يطيل الحياة.

ووجد الباحثون أن شرب القهوة يؤدي لانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق ما نقلته شبكة “سكاي نيوز”، عن مؤلف الدراسة بيتر كيستلر، من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري بأستراليا.

وقال كيستلر: “في هذه الدراسة الكبيرة القائمة على الملاحظة، ارتبطت القهوة سريعة التحضير بتخفيف الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المرتبطة بها”.

وأوضح كيستلر: “الكافيين هو المكون الأكثر شهرة في القهوة، لكن المشروب يحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجيًا”.

وأشار إلى أن جميع أنواع القهوة تسهم في خفض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر الوفاة الناجمة عنها.

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