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«الصحة»: 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والتفوق في الدراسة
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«الصحة»: 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والتفوق في الدراسة

«الصحة»: 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والتفوق في الدراسة

«الصحة»: 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والتفوق في الدراسة
٠٩:٤٢:٣٨ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والنشاط والتفوق في الدراسة.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز في الدراسة

ووفق الوزارة، فإنه لدراسة أكثر نشاطًا علينا الحرص على الآتي:

1-الوجبات المتوازنة.

2-لا تفوّت وقت النشاط البدني.

3-خذ راحة 10 دقائق بين كل ساعة مذاكرة.

وأمس الاثنين، كشفت الوزارة عن نصائح مهمة لحماية الطلاب والطالبات من انتقال الفيروسات؟

وعددت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الفيروسات وطرق الحماية منها والتي جاءت كالتالي:

1- نزلة البرد أو الإنفلونزا

– أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.

– غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

– تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

– تجنب مخالطة المصاب أو مشاركته الأدوات.

– استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فورًا.

– تنظيف الأسطح قبل الاستخدام (مثل الطاولة والمقعد).

2- النزلة المعوية

– غسل اليدين بانتظام قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام.

– استكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني.

3- العنقز والحصبة الألمانية

– استكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني.

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الكلمات الدلالية:
التركيز في الدراسة التفوق التفوق الدراسي الدراسة نصائح للطلاب

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