بينها الدفاع والداخلية.. «نزاهة» تحقق بقضايا جنائية وإدارية في 6 وزارات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت خلال شهر صفر التحقيق مع 147 شخصًا وتوقيف 97 آخرين في عدد من القضايا الجنائية والإدارية في 6 وزارات.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

نزاهة تحقق في قضايا جنائية وإدارية

وقالت “نزاهة” إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1444هـ، مشيرة إلى أنها أجرت 3164 جولة رقابية خلال هذا الشهر.

وأضافت أن تلك القضايا شملت وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن أبرز جرائم الفساد المالي التي حققت فيها هي الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، وغسل الأموال.

فيما دعت “نزاهة” لحماية المال العام والحفاظ عليه، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني : 980

البريد الإلكتروني : 980@nazaha.gov.sa

الفاكس: 0114420057

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