روسيا تطلق سراح القنصل الياباني وتعليق عاجل عن حالته الصحية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة اليابانية، أن السلطات الروسية أطلقت سراح القنصل الياباني، وذلك بعد احتجازه لفترة.

وأوضحت في تعليق عاجل لها، أنه لا توجد مشكلة تتعلق بحالة القنصل الصحية، مؤكدة أن الأمر كله كان مهينًا.

وأكدت أن القنصل الذي كان محتجزًا لدى روسيا لم يقم بأي مخالفات أو نشاطات غير شرعية، لافتة إلى أن روسيا احتجزت القنصل بـ”طريقة مخيفة” وهذا من دواعي القلق لدى طوكيو.

روسيا تمهل القنصل الياباني 48 ساعة للمغادرة

وكانت روسيا قد قدمت احتجاجًا إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبرت الدبلوماسي الياباني شخصًا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته، وأمهلته 48 ساعة للمغادرة.

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اعتقال القنصل بشبهة التجسس متلبّسا

ويوم أمس، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، بحجّة تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري، مؤكدًا أنه أحبط عملًا تجسسيًا، كان يقوم به القنصل.

وأكد أن العمليات البحثية والميدانية أسفرت عن اعتقال الدبلوماسي الياباني بالجرم المشهود أثناء تلقيه معلومات لا يجب تداولها، مقابل مكافأة مالية، عن الجوانب الراهنة للتعاون الروسي مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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