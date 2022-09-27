وزير الصناعة يكشف عن كنز بالمملكة بـ 1.3 تريليون دولار

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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، عن ما تحتويه المملكة من ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، لكن تواجه تحديات نقص الخدمات اللوجستية وإمدادات المياه.

وقال الخريف في مقابلة بمقر بلومبرج العالمي في نيويورك: “إحدى الأمور التي يحتاجها قطاع التعدين هو الكثير من البنية التحتية”.

وأضاف الخريف: “قد تكون هذه البنية التحتية عبارة عن طريق أو خط سكك حديدية أو ميناء، لنقل الخام من شمال البلاد إلى الشرق لتتم معالجته ومن ثم شحنه”.

الماء هو المفتاح

وأشار وزير الصناعة: إلى أن “الماء هو المفتاح.. إذا كان علينا التوصل لتقنية معينة لتوفير المياه، فسيكون ذلك شيئاً مثيراً للاهتمام بالنسبة لنا”.

وعن جذب شركات التعدين العملاقة وذات الخبرة العالمية؛ كشف الخريف أن المملكة سترسي العطاء الثاني قريباً وقد تبدأ في طرح ثالث، وهي مواقع سريعة التتبع ولديها احتياطيات كبيرة.

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وأكد الخريف على أن المملكة تعمل على تنفيذ عمليات تسمح بمعالجة تصاريح التعدين في غضون 30 يوما.

وقد حصلت بالفعل شركة موشيكو ريسورسز Moxico Resources Plc في المملكة المتحدة على ترخيص للتنقيب، بالإضافة إلى شركة عجلان وإخوانه السعودية.