اليوم.. تايوان ترصد 12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب سواحلها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في تايوان أنها رصدت اليوم، تحرك 12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب سواحلها.

وقبل أيام، أعلنت تايوان أنها رصدت اختراق 8 طائرات عسكرية صينية لأجواء الجزيرة.

وأكدت قيادة القوات المسلحة الصينية، أن المدمرة الأمريكية “هيغينز” والفرقاطة الكندية “فانكوفر” أبحرتا عبر مضيق تايوان

الجيش الأمريكي يحذر الصين

وكان الجيش الأمريكي، أكد في وقت سابق أن عددًا من السفن الحربية الأمريكية والكندية عبرت مضيق تايوان، مبينًا أنه إذا فرضت الصين حصارًا على تايوان يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل، مؤكدًا أن الصين تواصل تخطي الحدود وتصرفاتها لن تبقى دون رد، وأن حجم البحرية الصينية ينمو بوتيرة سريعة.

وأوضح أن قواته بالجبهة الشرقية في حالة تأهب قصوى وجاهزة للتصدى للتهديدات والاستفزازات وحماية سيادة الوطن.

اقرأ أيضًا:

لماذا تقترب الطائرات والسفن الحربية الصينية يوميًا من سواحل تايوان؟

ويأتي هذا في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر بين الصين وتايوان. وفي أغسطس الماضي، تصاعد الوضع حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على رأس وفد أمريكي الجزيرة، ما أثار حفيظة الصين التي ترى أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.