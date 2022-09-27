الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم.. تايوان ترصد 12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب سواحلها
خبيرة تغذية: هذه عواقب الامتناع التام والمفاجئ عن تناول السكر
تحذير عاجل من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب إثبات فقد وغيبة
صعود الدولار وقوته سينتهي بكارثة عالمية.. كيف ومتى؟
للذكور فقط.. دراسة: الشاي يزيد الحيوانات المنوية ويُحسّن هذا الأمر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خبيرة تغذية: هذه عواقب الامتناع التام والمفاجئ عن تناول السكر

خبيرة تغذية: هذه عواقب الامتناع التام والمفاجئ عن تناول السكر

خبيرة تغذية: هذه عواقب الامتناع التام والمفاجئ عن تناول السكر
٠٨:٠٤:٠٤ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت اختصاصية تغذية، أنه يمكن الاستغناء عن تناول السكر بشكل عام ولا أضرار من هذا الأمر على الإطلاق، بل إن له العديد من الفوائد وخاصة الذين يريدون إنقاص الوزن.

من يريد التخلص من الوزن الزائد يتوقف عن تناول السكر

ونصحت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، اختصاصية التغذية الروسية، من يريدون التخلص من الوزن الزائد، التخلي عن تناول السكر بشكل تام، سواء كان في المشروبات أو المأكولات، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وقالت الخبيرة ذاتها في حديثها لصحيفة “إزفيستيا”، إن التوقف التام عن تناول السكر حتى لو كان ذلك بشكل مفاجئ، لن يؤدي إلى أي عواقب سلبية للصحة.

وتابعت أنه إذا توقف الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة تامة وفجائية عن تناول الحلويات، فلن يحدث له أي شيء سيء على الإطلاق.

وفي الوقت ذاته، قالت خبيرة التغذية إن التخلي عن السكر لا يعني التخلي التام عن الحلويات، لأنه حاليا تباع في المتاجر “حلويات بديلة” مصنوعة من كربوهيدرات لا يمتصها الجهاز الهضمي وتحتوي على بدائل السكر.

اقرأ أيضًا:

قد تسبب الوفاة.. 5 إشارات على سرعة انخفاض السكر في الدم

الكلمات الدلالية:
أضرار السكر التخلص من الوزن الزائد التوقف عن تناول السكر السكر تناول السكر

مواد ذات صلة

المزيد
أردوغان يندد بالصمت الدولي تجاه مأساة الشعب السوري

أردوغان يندد بالصمت الدولي تجاه مأساة الشعب السوري

٠١:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥
شرطة الشرقية: القبض على رجل الأمن سارق “الجوالات” (فيديو)

شرطة الشرقية: القبض على رجل الأمن سارق “الجوالات” (فيديو)

١٠:٣٨ م، السبت، ٢٨ يونيو ٢٠١٤
تنظيم المياه والكهرباء: 3 حالات تستدعي إزاحة الشبكات

تنظيم المياه والكهرباء: 3 حالات تستدعي إزاحة الشبكات

٠٥:٢٨ م، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
الشرطة التركية تقبض على رجل أعمال أهان سورياً

الشرطة التركية تقبض على رجل أعمال أهان سورياً

١٢:٢٣ م، الثلاثاء، ٢١ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *