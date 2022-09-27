خبيرة تغذية: هذه عواقب الامتناع التام والمفاجئ عن تناول السكر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت اختصاصية تغذية، أنه يمكن الاستغناء عن تناول السكر بشكل عام ولا أضرار من هذا الأمر على الإطلاق، بل إن له العديد من الفوائد وخاصة الذين يريدون إنقاص الوزن.

من يريد التخلص من الوزن الزائد يتوقف عن تناول السكر

ونصحت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، اختصاصية التغذية الروسية، من يريدون التخلص من الوزن الزائد، التخلي عن تناول السكر بشكل تام، سواء كان في المشروبات أو المأكولات، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وقالت الخبيرة ذاتها في حديثها لصحيفة “إزفيستيا”، إن التوقف التام عن تناول السكر حتى لو كان ذلك بشكل مفاجئ، لن يؤدي إلى أي عواقب سلبية للصحة.

وتابعت أنه إذا توقف الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة تامة وفجائية عن تناول الحلويات، فلن يحدث له أي شيء سيء على الإطلاق.

وفي الوقت ذاته، قالت خبيرة التغذية إن التخلي عن السكر لا يعني التخلي التام عن الحلويات، لأنه حاليا تباع في المتاجر “حلويات بديلة” مصنوعة من كربوهيدرات لا يمتصها الجهاز الهضمي وتحتوي على بدائل السكر.

اقرأ أيضًا:

قد تسبب الوفاة.. 5 إشارات على سرعة انخفاض السكر في الدم