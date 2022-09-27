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صعود الدولار وقوته سينتهي بكارثة عالمية.. كيف ومتى؟

صعود الدولار وقوته سينتهي بكارثة عالمية.. كيف ومتى؟

صعود الدولار وقوته سينتهي بكارثة عالمية.. كيف ومتى؟
٠٧:٤٥:٣٢ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وسط موجة ارتفاعات قوية للغاية دفعت بمؤشر الدولار الرئيس إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2002، حذر بنك مورجان ستانلي من أن ارتفاع الدولار القوي ربما انتهى بكارثة وأزمة كبيرة.

وقال مورجان ستانلي، وهي مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات: “أدى الارتفاع الأخير في الدولار الأمريكي إلى خلق وضع لا يمكن تحمله للأصول الخطرة بما في ذلك الأسهم”.

قوة مفرطة للدولار

ويتابع البنك: “أن هذا الارتفاع وتلك القوة المفرطة للدولار أدت في الماضي إلى نوع من الأزمات المالية أو الاقتصادية، وفقًا لأحد أكثر المتشائمين في وول ستريت”.

وأضاف مورجان ستانلي: أن “الضغوط من ارتفاع الدولار ستساعد في دفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستوى منخفض جديد بين 3000 و3400 نقطة بحلول أوائل عام 2023”.

من جانبه، علق مايكل ويلسون، كبير محللي الأسهم الأمريكية في مورجان ستانلي، في مذكرة، أشار فيها إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وأزمة الديون السيادية لعام 2012 ونهاية التكنولوجيا – فقاعة مخزون في عام 2000.

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ويرى ويلسون “انخفاضًا نهائيًا” لمؤشر S&P 500 القياسي الذي سيأتي في وقت لاحق من هذا العام أو في وقت مبكر من المستوى التالي عند مستوى 3000 إلى 3400 نقطة.

وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 13% في منتصف الطريق، وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر القياسي بنسبة 0.7% يوم الاثنين وفي المقابل ارتفعت في مستهل تعاملات اليوم في حدود 0.6%.

الكلمات الدلالية:
أزمة عالمية سعر صرف الدولار صعود الدولار مورجان ستانلي

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