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خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب إثبات فقد وغيبة

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خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب إثبات فقد وغيبة

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب إثبات فقد وغيبة

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم طلب إثبات فقد وغيبة
٠٧:٥٠:٠٦ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات تقديم طلب إثبات فقد وغيبة.

حيث أوضحت وزارة العدل أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكن المستفيد من تقديم طلب “إثبات فقد وغيبة” للدوائر الإنهائية، عن طريق عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على بوابة وزارة العدل.

2 – اختر الخدمات الإلكترونية.

3 – اختر تقديم طلب للدوائر الإنهائية.

4 – اختر خدمة إثبات فقد أو غيبة.

* المتطلبات:

1 – إحضار شاهدين ومعدلين.

2 – الهوية الوطنية “أصل وصورة”.

3 – نسخة من الإعلان بالصحيفة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً..

وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 1950 – 011 405 7777 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
إثبات فقد تقديم طلب إثبات خدمات الكترونية خدمة اليوم وزارة العدل

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