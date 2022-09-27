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تحذير عاجل من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»

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تحذير عاجل من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»
٠٧:٥٣:٣٦ ص، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تنبيهًا عاجلاً لكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بشأن إعصار «إيان».

مخاطر إعصار إيان

وقالت في حسابها على تويتر: إشارة إلى الاعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار “إيان” تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية اصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية.

وأضافت: كما تحث المواطنين الكرام على متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الاعلام، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي قد يعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد بالتواصل مع القنصلية عند الحاجة.

الكلمات الدلالية:
إعصار إعصار إيان مخاطر إعصار إيان هيوستن

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